Imparare e rispettare pedoni e ciclisti: gli studenti dell'istituto Di Marzio-Michetti a lezione di sicurezza stradale con l'Aci

Sono giovani, qualcuno di loro ha magari già la patente, altri non vedono l'ora di prenderla e comunque sono avvezzi all'uso dei mezzi alternativi come biciclette e monopattini oltre che a muoversi a piedi in città. Insegnare ai ragazzi quanto è importante la sicurezza stradale e cosa vuol dire muoversi su una carreggiata per tutelare soprattutto i cosiddetti utenti deboli, è dunque una priorità.

Proprio per questo l'Aci (Automobile clud d'Italia) ha tenuto dei corsi il 3 e l'8 febbraio cui hanno partecipato circa 400 studenti dell'istituto scolastico “Di Marzio-Michetti”. Un progetto formativo che rientra nell'accordo di collaborazione tra l'Aci e il Miur (Ministero dell'istruzione e del merito) “Edustrada” che vede l'Aci impegnata nell'organizzazione dei corsi nelle scuole di ogni ordine e grado. A parlare ai ragazzi della scuola pescarese della sicurezza stradale e in particolare come detto de “Gli utenti deboli della strada – pedoni e ciclisti”, questo il titolo dei corsi tenutisi, è stata la dottoressa Annalisa Papirii, esperta di mobilità sicura e sostenibile Aci.