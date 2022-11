Sicurezza sul lavoro, parte l'indagine a tutto campo sul territorio provinciale: controlli mirati e prevenzione le priorità

Un tavolo provinciale permanente per promuovere iniziative in materia di sicurezza sul lavoro. E' quello che ieri si è insediato in prefettura su richiesta dei sindacati. Decise già le prime linee di intervento a cominciare dalla raccolta di dati e informazioni che consentano di scattare una fotografia veritiera sulla situazione che si registra nella provincia cui si accompagnerà un costante monitoraggio per individuare i settori in cui è necessario intervenire subito con iniziative di prevenzione e con mirate attività di ispezioni di controllo.

Quindi la formazione, altro tema portato all'attenzione del tavolo. Formazione che interesserà sia i lavoratori che i datori di lavoro prevedendo anche il coinvolgimento degli studenti per promuovere sin da subito la cultura della sicurezza grazie ad iniziative che vedranno la partecipazione di testimonial d'eccezione: chi per sua sfortuna è stato vittima di infortunio sul lavoro.

Del tavolo permanente fanno parte il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il Comune di Pescara, l'ispettorato del lavoro, l'ufficio scolastico territorale, la Asl, l'Inail, l'Anmil, i sindacati e le associazioni datoriali dei diversi settori produttivi e commerciali.