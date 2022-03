Rafforzata la polizia municipale: entro l'estate 15 nuovi ufficiali in servizio

“Prima dell’estate 2022 il corpo della polizia municipale di Pescara potrà contare sulla presenza di 15 nuovi ufficiali e 45 nuovi cfl (contratto di formazione e lavoro), che porteranno ossigeno nell’organizzazione dei servizi soprattutto durante la bella stagione”. Lo annuncia il presidente della commissione comunale sicurezza del territorio Armando Foschi al termine della seduta cui hanno partecipato il comandante della municipale Danilo Palestini e i nuovi cinque ufficiali già in servizio “assumendola guida di aree strategiche – spiega Foschi -. Gli ultimi 10 arriveranno prima di giugno”.

“Il tema della sicurezza è sicuramente strategico per la nostra amministrazione comunale – aggiunge il presidente della commissione -, specie in un momento storico come quello che stiamo vivendo e in cui i cittadini hanno bisogno di avvertire la presenza delle istituzioni sul territorio. Sicuramente una presenza evidente delle divise in strada, lungi dall’apparire come una ‘militarizzazione’, è piuttosto un segno di impegno, di garanzia, di tutela della popolazione, che richiede anche un rinforzo numerico ed esperienziale delle forze in campo, a partire dalla Polizia municipale che è il nostro primo biglietto da visita sulla città. Una procedura che dovrà essere effettiva e definitiva conl’arrivo dell’estate, quando Pescara, città a vocazione turistico commerciale, avverte in modo maggiore la necessità di disporre di forze assegnate e preposte all’ordine pubblico. Come ha spiegato il comandante Palestini -sottolinea Foschi -, pur rispettando i vincoli normativi in riferimento all’assorbimento di nuove unità, comunque la direzione del personale del Comune, su indicazione dell’amministrazione, è riuscita a strutturare nuove assunzioni. Per ora non è possibile effettuare deroghe sul numero delle unità in servizio vista la situazione delicata determinata dal concorso che è ancora sotto la scure del consiglio di Stato che dovrà però decidere tra qualche settimana”. “Nell’attesa si procederà con il reclutamento di 30 unità a tempo determinato”, riferisce.

“Ovviamente non basta, se consideriamo che per una città come Pescara di 120mila abitanti residenti, che durante le ore diurne si moltiplicano o addirittura triplicano per lavoro, studio o tempo libero, occorrerebbero almeno 230-250 agenti effettivi di polizia municipale, e invece oggi Pescara ha solo 120-130 agenti. Ed è su questo dato che dovremo lavorare come maggioranza, soprattutto nell’ottica della Nuova Pescara, che imporrà un ulteriore rafforzamento della politica sulla sicurezza”. Questi i cinque nuovi ufficiali che hanno formalmente preso servizio: il maggiore Riccardo Aceto, responsabile del commercio; il maggiore Walter Falzani, responsabile di viabilità, polizia stradale, anti-degrado; il maggiore Paolo Zaini, viabilità; il maggiore Archino De Bonis, ambiente; il capitano Gianni D’Alessandro, protezione civile.