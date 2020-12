Si conclude l'iniziativa di solidarietà “Sì alla Vita da 0 a 100 anni" del Cav e del Comune di Pescara

Si concluderà domani 29 dicembre con una serata di solidarietà l'iniziativa del Centro aiuto alla vita patrocinata dal Comune di Pescara denominata “Sì alla Vita da 0 a 100 anni”. Appuntamento in diretta su Rete8 a partire dalle 21 con la serata presentata da Nduccio, per il progetto che ha voluto dare un sostegno concreto alle fasce sociali più colpite dalla pandemia ed in particolare dagli effetti delle restrizioni per la mancanza di interazioni sociali.

L'assessore Di Nisio ha spiegato infatti che non solo dal punto di vista sanitario ma anche da quello sociale ci sono categorie e famiglie più fragili che si rivolgono ai centri d'ascolto per avere un sostegno economico: