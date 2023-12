In città arriva Shopopop: chiunque potrà effettuare una consegna e ridurre gli sprechi

La piattaforma Shopopop arriva a Pescara al servizio di supermercati e negozio che effettuano le consegne in modo flessibile e sostenibile, grazie a partnership con alcune importanti insegne della Gdo.

Ma com’è possibile organizzare consegne sostenibili e flessibili?

I commercianti si avvalgono di privati, che sfruttano i loro percorsi frequenti (lavoro, scuola), per effettuare le consegne a casa dei clienti in cambio di un compenso. Chiunque può effettuare una consegna creando un account Shopopop tramite l'app.

Un modello che ottimizza gli spostamenti in auto risparmiando Co2e, ed è più flessibile e conveniente per i supermercati e i commercianti rispetto ad un servizio di logistica tradizionale, perché non richiede alcun ulteriore investimento strutturale o organizzativo.

“Abbiamo l’obiettivo di sviluppare un nuovo paradigma per il mondo delle consegne, un modello efficiente e sostenibile in grado di soddisfare ogni parte coinvolta: commercianti, driver e clienti”, ha spiegato Fabio Paracolli, country manager Italia di Shopopop. “Un modello affermatosi in Francia che stiamo sviluppando in tutta Europa, Italia compresa: a Milano, dall’inizio dell’anno, abbiamo già effettuato oltre 20mila consegne. Numeri che puntiamo presto a far crescere”.

L’app Shopopop, oltre che in Italia, è attiva anche in Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna. Una community da più di 2 milioni di utenti, che conta circa 7 milioni di consegne effettuate e oltre 6300 negozi partner.

Una piattaforma rivolta non solo ai supermercati, ma anche alle piccole attività locali, come ad esempio i fioristi, le farmacie e parafarmacie e tutte le attività per cui il servizio di consegna può rappresentare un valore aggiunto.

Il servizio consente un rilevante risparmio di Co2e: per ogni consegna effettuata durante un percorso frequente, i driver collaborativi fanno una deviazione media di 2,27 km, che ha un impatto 3,5 volte più basso rispetto all’esperienza standard del cliente finale che va a fare la spesa al supermercato.