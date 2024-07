Shein raddoppia a Pescara e arriva anche sulla riviera: sessioni make-up, giochi e dj set in spiaggia

Shein, prima di aprire il suo pop-up store in città, propone altri due appuntamenti direttamente in spiaggia. Il van sosterà per due giorni, il 19 e il 20 luglio, nei pressi del beach club Hawaii Pescara, in viale della Riviera 154.

Dalle 11 di mattina fino alle 21:30 tante sono le attività pensate per animare questa località balneare: dalle sessioni di make-up a entusiasmanti quiz e giochi a premi, fino ad un'esclusiva lezione di yoga, che si terrà il giorno seguente all’apertura del truck e sarà disponibile su prenotazione direttamente in location.

Il tutto accompagnato da vibranti dj set che creano l’atmosfera perfetta per regalare vibes estive ed esotiche.

Tutto questo è merito della collaborazione tra Shein e Klarna, due brand legati al mondo della moda, della musica e del divertimento.

Dopo le attivazioni di successo a Milano con lo #StyleITYourWay tour e la #SummerOasis a Roma, Shein, global e-retailer di llifestyle, e Klarna, provider globale di pagamenti e di servizi per lo shopping assistiti da intelligenza artificiale, tornano con uno speciale Airstream customizzato per donare alla tua estate un tocco glamour!

Dopo aver incantato la spiaggia dei Bagni Ricci a Rimini settimana scorsa (12 e 13 luglio), il van è pronto a sostare anche a Pescara.

Shein e Klarna non vedono l'ora di coinvolgere i loro fan di tutta Italia in questo straordinario viaggio all’insegna del divertimento, della moda e del beauty, per un’estate unica e indimenticabile!

La tappa di Pescara segna l'ultima tappa del tour che anticiperà l'apertura dell'esclusivo pop-up di Shein nella rinomata città abruzzese. Tutte le info a riguardo sono consultabili nel comunicato stampa allegato.

Di seguito il programma delle attività previste per venerdì 19 e sabato 20 luglio.

Venerdì 19 luglio:

11:00 - Apertura al pubblico

11:00 - 21:30 - Photocall, giochi, sessioni di make up, quiz Shein

17:30 - DJ set music

21:30 - Chiusura al pubblico

Sabato 20 luglio: