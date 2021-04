“Shawty (Che Ne Sai)”, uscito il nuovo singolo di Zafman [FOTO]

Si intitola “Shawty (Che Ne Sai)” il nuovo singolo di Zafman, al secolo Giovanni Zafenza, uscito in questi giorni. L'artista 18enne è originario di Cepagatti e ha pubblicato il brano su YouTube, confezionando anche un video che è stato diretto e montato da Marco D'Andragora (assistente alla regia: Matteo Velluto), con la produzione del DamStudio.

Ecco che cosa racconta lo stesso Zafman a IlPescara.it:

"Questo progetto, in cui credo molto, valorizza anche il territorio abruzzese perché il videoclip è stato interamente girato nel panorama spettacolare di Campo Imperatore, in provincia dell'Aquila".

Zafman ci tiene a far sapere che il filmato in questione è stato realizzato nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative anti Covid a tutela della salute. "Shawty (Che Ne Sai)" è stato prodotto, mixato e masterizzato da Fazer, al secolo Mirko Trifone, e arriva dopo i buoni riscontri ottenuti da altri brani del cantante come “Backflip” e "Sixteen".