Andrea Pimpini canta “Shallow”, il brano di Lady Gaga

Dopo aver pubblicato “Vai e non pensare” (OneRPM / Level Music / Soundreef), disco trasmesso su Rete Italia a Sydney e che in poche settimane ha superato 10.000 stream, il cantautore pescarese Andrea Pimpini reinterpreta il celebre brano di Lady Gaga e Bradley Cooper: “Shallow”. La cover è disponibile sul canale YouTube ufficiale dell’artista.

“Sin dal primo ascolto di questa fantastica canzone, ho pensato: prima o poi la voglio reinterpretare - spiega Andrea - Così un giorno mi sono messo in home studio a registrare… Shallow non è l’unica cover che ho preparato. Ci sono tanti altri brani pronti, in lingua inglese ma anche in italiano. Usciranno a intervalli regolari nelle prossime settimane sempre e solo su Youtube”.