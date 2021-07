Sfilata di moda all'istituto Di Marzio-Michetti con i capi disegnati dagli studenti

Sfilata di moda nell’istituto professionale di Stato Industria, Artigianato e Servizi Ipsias "Di Marzio-Michetti" in via Arapietra a Pescara.

L'appuntamento è per il tardo pomeriggio di domani, giovedì 8 luglio, alle ore 19.

In passerella ci saranno gli abiti e i capi realizzati dagli studenti appena diplomati del corso Moda, un evento che sarà ospitato nell’aula magna, promosso nell’ambito del Piano Estate 2021.

«Che ha l’obiettivo di restituire ai nostri ragazzi i propri spazi scolastici», spiega la dirigente Antonella Ascani, «dopo la lunga lontananza determinata dalla pandemia da Covid-19, proponendo, al tempo stesso, attività e iniziative legate al mondo della formazione, ma comunque adatte al periodo estivo, dunque capaci di coinvolgere i ragazzi, ma lasciando spazio soprattutto alla fantasia e alla creatività».

«Con il nostro personale docente abbiamo colto subito la palla al balzo dinanzi alle opportunità offerte dal programma di attività ministeriale», aggiunge la Ascani, «che innanzitutto ha chiesto l’impegno delle nostre scuole a prolungare anche nella prima parte dell’estate le attività laboratoriali, al fine di compensare quegli spazi espressivi e operativi inevitabilmente venuti meno nel corso degli ultimi due anni scolastici a causa del Covid-19 che ha imposto la metodologia della didattica a distanza. Ma soprattutto il Piano Estate mira a potenziare il livello di socializzazione tra i ragazzi, seppur rispettando le misure di sicurezza imposte da un virus che, seppur calmierato, non è scomparso in modo definitivo. E i nostri studenti hanno subito accolto l’invito aderendo alle iniziative proposte, che comunque sono tutte in linea con gli indirizzi di studio dell’Ipsias "Di Marzio-Michetti". Mentre nei giorni scorsi è già partito il progetto Maglieria, e poi il Cineforum, domani daremo spazio a un evento che consentirà di far emergere le professionalità cresciute e formatesi all’interno della nostra scuola, delle autentiche eccellenze che, a partire dalle ore 19, porteranno in passerella gli abiti realizzati nei mesi scorsi, e i protagonisti dell’iniziativa saranno i ragazzi e le ragazze che si sono appena diplomati nell’indirizzo moda».

La moda sarà ancora protagonista il 15 luglio, alle 19, nell’Aula Magna con la proiezione del film "Alexander MacQueen il Genio della Moda", incentrato sulla storia del giovane stilista MacQueen morto a soli 41 anni nel 2010, un talento innato del mondo della lavorazione dei tessuti "nato con la capacità congenita di usare l’ago e di creare capolavori della passerella". Il Cineforum multidisciplinare si chiuderà il 22 luglio, ore 19, con la proiezione del film "Elizabeth", pellicola del 1998 e premio Oscar per i costumi. A coordinare il Cineforum è il professore di Moda Renzo Camplone.