Sfilata di moda dell'istituto Di Marzio-Michetti per la pace tra le bandiere di Ucraina e Russia [FOTO]

Una sfilata di moda pro Ucraina e a favore della pace.

Successo per l'evento oragnizzato dall'istituto Ipsias "Di Marzio-Michetti" che si è svolto nel mercato di piazza Muzii a Pescara oggi, domenica 20 marzo.

«Sono state le bandiere dell’Ucraina e della Russia, sulle spalle di due studenti, ad aprire la sfilata di moda per la pace, dedicata al dramma umano dell’Ucraina e alla guerra che sta sconvolgendo una parte importante del mondo», dice la dirigente Maria Antonella Ascani, «un evento che, oltre a testimoniare la collettiva solidarietà del mondo, vuole essere un richiamo forte, urlato, alla pace, alla necessità di deporre le armi e di riprendere il dialogo, lasciando trionfare l’amore. Così come hanno fatto i nostri ragazzi che, al termine dell’evento, si sono scambiati le bandiere, dimostrando che le mura si possono abbattere».

All'evento hanno partecipato l’assessore al Commercio, al Turismo e ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese, e i consiglieri comunali Alessio Di Pasquale per Forza Italia e Zaira Zamparelli per Fratelli d’Italia. A presentare la manifestazione è stata la professoressa Alessia Gagliardi.

Così commenta l'assessore Cremonese: «L’iniziativa promossa dall’Istituto "Di Marzio-Michetti" offre all’amministrazione comunale un’ulteriore occasione per dimostrare e manifestare la solidarietà umana della città di Pescara per quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina, una guerra che mai avremmo pensato di dover vivere, e per il quale il Comune si sta già prodigando con una serie di iniziative, fra cui organizzare l’accoglienza dei profughi, e pensiamo che a Pescara stiamo già ospitando ben 400 bambini, così come la fornitura di generi di prima necessità, e poi, in collaborazione con la Asl, i tamponi e le vaccinazioni, perché ricordiamo che l’emergenza Covid non si ferma per la guerra. Quello odierno è dunque un momento di beneficenza, di solidarietà e di sensibilizzazione, con una sfilata di moda ispirata al tema della Pace e contestualmente una raccolta di generi di prima necessità. La partnership dell’amministrazione comunale nasce dalla location scelta per ospitare l’evento, ossia il mercato di piazza Muzii. L’Istituto professionale ha infatti scelto di realizzare la sfilata dentro la struttura che oggi rappresenta il cuore della Movida, il luogo di maggior ritrovo dei giovani innanzitutto perché la sua centralità consente di attrarre un maggior numero di utenti, dunque di incrementare i numeri della solidarietà. Dall’altro lato l’amministrazione comunale è stata ben felice di accogliere tale richiesta che rientra esattamente nel piano di diversificazione delle attività svolte nel quartiere di piazza Muzii, che può e deve vivere anche di giorno, non solo di notte. E poi ci permette anche di portare attività diverse dal food all’interno del mercato, appunto, in questo caso, la moda».

La dirigente Ascani aggiunge: «L’istituto professionale "Di Marzio-Michetti" sta vivendo con particolare coinvolgimento emotivo la guerra in corso tra Russia e Ucraina a causa della presenza tra i nostri studenti di diversi ragazzi originari dell’Ucraina, dove hanno inevitabilmente lasciato zii, nonni, cugini, qualcuno anche il papà che è rimasto al fronte. A questo punto, sia per non far sentire soli i ragazzi ucraini sia per consentire a tutti gli studenti di comprendere con oggettività e consapevolezza quanto sta accadendo nel mondo, abbiamo deciso di promuovere varie iniziative, come alcuni momenti di dibattito in classe, lo scorso 8 marzo abbiamo avuto un flash mob, abbiamo avviato una raccolta di generi di prima necessità, dal cibo a lunga scadenza ai prodotti sanitari agli indumenti, tra docenti, studenti e famiglie, su iniziativa di una studentessa ucraina della classe quinta indirizzo Ottica, e un primo carico è già partito verso l’area del fronte e un secondo partirà nei prossimi giorni. E oggi è scesa in campo la squadra dell’indirizzo Moda, con i docenti Simona Camplone, Annalisa Buccino, Renzo Camplone, Raffaella Di Meo e Michaela Barattucci, proponendo una sfilata di moda con abiti, realizzati dagli studenti, e musiche ispirati al tema della Pace, e contemporaneamente i nostri studenti hanno raccolto i prodotti che i cittadini vorranno donare”. Quindi spazio alla sfilata, aperta da due studenti, Dana Petrunco, ucraina di origine, ma residente a Pescara con la madre da dieci anni, e Andrea Chiacchia, che hanno portato le bandiere ucraina e russa, simboleggiando i due paesi e le due popolazioni divisi dalla guerra, quindi la passerella di decine di abiti, per chiudere con l’inno della pace di John Lennon ‘Give peace a chance’ e con ‘After All’ di Cher e Peter Cetera e i due ragazzi tornati in scena per scambiarsi la bandiera, a rappresentare la pace ritrovata. “I nostri studenti hanno espresso un desiderio e un auspicio – ha ancora sottolineato la dirigente Ascani – ovvero che i Grandi della Terra riescano a riportare la serenità in terre martoriate partendo proprio dai ragazzi, dai più giovani».

Nel corso della sfilata di moda decine di cittadini hanno consegnato prodotti destinati ai profughi dell’Ucraina, a partire da merce sanitaria, che partirà con il secondo carico che l’istituto professionale "Di Marzio-Michetti" spedirà nei prossimi giorni. Questi i nomi dei ragazzi che hanno sfilato: Giulia D’Orazio, Siria Macrini, Eleonora Serafini, Sara Di Nicolantonio, Francesca Elisi, Kjara Shehu, Andrea Chiacchia, Harison Donato Muliero, Alessandro Sciarretta, Lorenzo Satiro, Roberta Pantalone, Ylenia Dorato, Cloe De Sanctis, Kyra Di Biase, Greta Salvatore, Veronica Mazzone, Rebecca Sarnelli, Cristina Gianfelice, Samuela Palazzone, Giorgia Tortomasi, Dana Petrunko, Francesco Chianello, Sharon Baccio, Alessandro Cirone, Matteo Mele, Andrea Di Rocco, Ceka Alban.