Sfilata di moda "Over the rainbow" e terzo Open day per l'istituto Di Marzio - Michetti

Venerdì 17 dicembre terzo Open Day per l'istituto professionale di Stato Ipsias "Di Marzio Michetti". Contestualmente, ci sarà anche la sfilata di moda "Fashion day over the Rainbow". Dalle 18 le porte si apriranno alla città per accogliere i ragazzi delle classi terze medie e i rispettivi genitori, oltre al pubblico che parteciperà all'evento di moda. Il tutto nella massima sicurezza, spiega la dirigente scolastica Maria Antonella Ascani, rispettando i protocolli Covid senza assembramenti e con le famiglie che devono prenotare la visita per essere accompagnate da un docente che illustrerà tutte le caratteristiche dell'istituto.

"Domani il terzo Open Day si aprirà alle 18, dunque nel pomeriggio, accendendo i riflettori sui vari indirizzi di studio, ossia manutenzione e assistenza tecnica, per la formazione di operatori alla riparazione dei veicoli, operatori meccanici e operatori elettrici-elettronici; industria e artigianato per il made in Italy, per la formazione di operatori dell’abbigliamento-indirizzo moda; servizi commerciali, per operatori amministrativo-segretariale; le arti ausiliarie professioni sanitarie per la formazione di ottici, odontotecnici, e assistenza sociale per la formazione di Oss, operatori socio-assistenziali e, infine, operatori del benessere acconciatori ed estetisti. "

Alle 20 poi, spiega la dirigente, attenzione concentrata sull'aula magna che ospiterà la sfilata di moda con 15 abiti interamente realizzati e indossati dagli studenti, per mostrare il livello di professionalità raggiunto durante il percorso. Il tema sarà la pace e ‘Over the Rainbow’:

"Abbiamo lasciato libero sfogo ai nostri ragazzi di interpretare al meglio, attraverso il taglio dei tessuti, la scelta dei modelli e la selezione dei colori, un argomento tanto sensibile. E l’appuntamento di domani sarà anche l’occasione per porgere alle famiglie gli auguri della scuola per il prossimo Natale”.