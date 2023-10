In piazza Luca da Penne successo per la sfilata delle auto d'epoca [FOTO]

Successo in piazza Luca da Penne per il raduno delle auto storiche "Ruote nella storia".

L’iniziativa, organizzata da Aci, Club Storico, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha ottenuto un ottimo successo.

Presenti il vicesindaco Pina Tulli e il consigliere comunale Mario Semproni.

I partecipanti si sono radunati alle ore 9:30 a Collecorvino in viale Italia 16 per le iscrizioni con la partenza della carovana verso Penne. dove c'è stata l'esposizione delle auto storiche. Alle 11 i saluti istituzionali nella sala consiliare del Comune e alle 11:30 la visita guidata ai musei cittadini.