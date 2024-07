Divieti e modifiche alla viabilità in centro: c'è la sfilata delle auto d'epoca per i 100 anni del Circuito di Pescara

Sfilano le auto storiche in città in occasione del “Centenario del circuito di Pescara 1924-2024” e per consentire il corretto svolgimento dell'evento dal 12 e il 14 luglio scattano i divieti e le modifiche alla viabilità in centro.

Nello specifico così come stabilito da specifica ordinanza dirigenziale sarà istituito dalle 10 di venerdì 12 luglio alle 15 di domenica 14, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in viale Bassani e Pavone nell'area destinata alla sosta dei 'bus internazionali' posta sullo slargo lato monti all'ingresso di via Michelangelo; dalle 15 alle 24 di sabato 13 luglio il divieto di transito, sosta e fermata con rimozione coatta sulla carreggiata sud di piazza Primo Maggio nel tratto compreso tra via Gramsci e il lungomare Matteotti e dalle 9 alle 12 sempre del 13 luglio, il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su ambi i lati del parcheggio di viale Filippo Palizzi nel tratto compreso tra via D'Avalos e viale Cesare De Titta.