Settimo Senso: si conclude il progetto sui corti cinematografici

Il festival internazionale di corti cinematografici Settimo Senso è giunto al termine. Il macro-progetto, ideato e diretto da Arianna Di Tomasso, è plurisettoriale e multidisciplinare, mira a contribuire al processo di integrazione, soprattutto tra i giovani, sensibilizzando gli studenti ad una nuova visione e prospettiva didattica ed educativa; incoraggiare un approccio per un settore considerato ancora di nicchia; stimolare la condivisione e l’interazione, alimentare la conoscenza e l’interesse di una dimensione nuova nella sua complessità e nelle sue opportunità.

La peculiarità del progetto è quello di far risuonare, nello scenario nazionale ed internazionale, il dinamismo e l’effervescenza della cinematografia all’insegna della relazione e dell’apertura al nuovo e all’altro, dando sempre maggiore visibilità al settore dei corti cinematografici.

Il bando di concorso, scaduto lo scorso 1° marzo, era aperto a registi professionisti, alle scuole di ogni ordine e grado, e ai creativi esordienti. I corti dovevano essere in formato MP4 e avere una durata massima di venti minuti.

I lavori sono stati sottoposti alla valutazione di una giuria tecnica. In questa quinta edizione sono arrivati 2350 cortometraggi da tutto il mondo, e la giuria degli esperti è stata composta da quattro docenti del dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’università di Teramo: Rossella Di Federico, Gabriele D’Autilia, Andrea Sangiovanni e Massimiliano Palmiero, Enrica Majo giornalista inviata del Tg1, Silvia De Felice, responsabile dell’offerta di Arte e Letteratura di Rai Cultura, i registi Stefano Chiantini e Pierluigi Di Lallo e il giornalista de Il Messaggero e poeta Fabio Barone.

Settimo Senso ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della regione Abruzzo, della provincia di Pescara, del comune di Pescara e il patrocinio del dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’università di Teramo. Il festival è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Diversuguali e l’associazione Casa Abruzzo, La Casa degli Abruzzesi in Spagna.

Inoltre, ha creato una partnership con Ueam (Ufficio Europa Area Metropolitana) di Pescara, da cui è scaturito un Progetto Formativo sotto l’egida della Commissione Europea attraverso il Programma Culturale Europeo Europa Creativa, di cui Settimo Senso fa parte nella sezione Media.

La manifestazione di premiazione del concorso si è tenuta il 24 e 25 maggio 2024 al cinema Arca Multiplex di Spoltore.

Le tematiche oggetto del bando di concorso sono state:

Utopia / Distopia: esplorazione delle visioni ideali o catastrofiche del futuro, offrendo spunti riflessivi sulle sfide e le speranze della società.

Postumano: indagine sulle trasformazioni dell’essere umano, esplorando il confine tra natura e tecnologia e le possibili evoluzioni della specie.

Onirico: esplorazione di mondi onirici e surreali, incoraggiando i registi a dare vita a narrazioni e visioni fuori dagli schemi convenzionali.

Muri che dividono il mondo: riflessione sulla realtà dei confini fisici e simbolici, esplorando come tali muri influenzino le relazioni umane e sociali.

Tra storia e immaginario: intreccio di narrazioni che combinano elementi storici con dimensioni immaginarie, offrendo una prospettiva unica sull’interpretazione della storia.

La diversità è uguaglianza: tematica che celebra la ricchezza delle differenze umane, promuovendo un messaggio di uguaglianza attraverso la potenza narrativa e visiva dei cortometraggi. Un’esperienza cinematografica che sfida pregiudizi ed abbraccia la diversità in tutte le sue forme.

Cibus et vinum: esplorazione delle relazioni umane attraverso il cibo ed il vino, riflettendo sulla cultura gastronomica e il suo impatto sulle nostre vite.

Mens sana in corpore sano: esplorare il connubio tra mente e corpo, focalizzandosi su storie che rivelano la connessione tra benessere fisico e mentale.

Cittadini dall’Europa e dal mondo: narrare storie di individui che superano le barriere geografiche e culturali, promuovendo una identità di cittadinanza globale ed interconnessione, con particolare attenzione agli italiani all’estero.

Il senso della meraviglia: invitare i registi a catturare l’essenza del meraviglioso, ispirando gli spettatori attraverso storie che celebrano la bellezza e la continua sorpresa della vita.

Le categorie premiate sono state:

Opera prima (per Esordienti): Sognando Venezia, regia di Elisabetta Giannini

Corto italiano:

L’Acquario, regia di Gianluca Zonta

Corto internazionale: Split Ends, regia di Alireza Kazemipour

Corto scuole: Foa, regia di Margherita Ferrari

Corto realizzato con Ai art: La vita in un ombrello, regia di Elena Visconti e Roberto Senyuta

Scheda gruppo 1. Questo spot mira a raccontare momenti di vita quotidiana con un altro punto di vista trascendendo dal mondo reale, come se, grazie al cinema utilizzando l’immaginazione e la fantasia riuscissimo a staccare dalla monotonia della vita trasformando quei momenti di noia in meraviglia e sorpresa. In particolare, attraverso un viaggio tra la fantasia e la realtà, accompagneremo tre diversi protagonisti verso una destinazione comune.

Domingo Fratantuono - Junior Graphic Designer, specializzato nell'advertising, nella creazione di brand identity e nella progettazione di packaging, appassionato del web design e nel poster design. Francesco Benvenuto - Junior Graphic Designer, specializzato nell'advertising nella creazione di brand identità e nell' illustrazione, appassionato di disegno. Iacoviello Francesco Aldo - Junior Graphic Designer, specializzato nell'advertising e nella creazione di brand identity, appassionato di illustrazione.

Scheda gruppo 2. Lo spot mira a esplorare e andare oltre lo schermo nero. Il nostro obiettivo è quello di guidarvi

attraverso il mondo dell’immaginazione perché è proprio lì che si cela la meraviglia. Attraverso questo viaggio potrete incontrare strane creature e tutto ciò che siete in grado di creare con la vostra fantasia. Ma tranquilli, non sarete soli, ci sarà qualcuno a guidarvi. Prima di augurarvi buon viaggio vi vorremmo porre una domanda: cos’è per voi il buio che precede l’inizio di un film? Noi l’abbiamo interpretato in questo modo. Buona visione.

Alessio D’Alberto - Junior Graphic Designer, specializzato nel web design e nell’editoria. Giorgia Speziale - Junior Graphic Designer, da sempre appassionata d’illustrazione. Ha unito la sua passione per l’arte al mondo del graphic design fondendo creatività e tecnica. Sara Molino - Junior Graphic Designer, fin da piccola appassionata di giochi di parole, oggi lavora in ambito creativo concentrando i suoi studi principalmente sul copywriting e sul branding non precludendosi mai però nessuno stimolo.

Scheda gruppo 3. Lo spot mira a mostrare e celebrare le meraviglie nascoste nella quotidianità, osservate attraverso l'occhio di un regista, metafora del cinema. Ambientato in un parco, lo spot utilizza una serie di inquadrature dinamiche e degli espedienti visivi accattivanti per trasformare scene di vita ordinaria in momenti spettacolari e cinematografici, sottolineati da un monologo che invita a vedere oltre l'ovvio, e con lo sguardo di un appassionato della settima arte, ma non solo: il girato presenta una doppia chiave di lettura, la prima linea è quella visibile agli occhi di tutti, con scene spettacolarizzate dalla regia; la seconda è caratterizzata da citazioni cult del cinema e non. Ogni scena vuole spingere lo spettatore a "immergersi nella meraviglia" di ogni giorno, promuovendo così il valore centrale del festival (la meraviglia), trasmesso dall'utilizzo del mezzo artistico che gli fa da cardine (il cinema).

Umberto Ingelido: Graphic Design - Branding (editoria, video e social); David Silveri: Junior Graphic Designer - VFX - Video Editing; Alessandro di Cesare: Graphic Design – Impaginazione; Mattia Frisullo: Junior Graphic Designer – Impaginazione.

Scheda gruppo 4. Lo spot realizzato si pone come obiettivo quello di far conoscere l’evento a un pubblico più ampio e di pari passo quello di creare un legame duraturo con chi già conosce il festival, e lo fa attraverso il risveglio del senso di meraviglia. La dimensione che visita la protagonista serve a richiamare questo senso. I colori ci riportano alla riscoperta dello stupore e al linguaggio cinematografico, così come per la scelta di concentrarsi sui dettagli e i particolari. Infine la modella scelta, grazie ai suoi tratti somatici pronunciati, alla sua mimica facciale e alla sua gestualità, esprime al meglio il concetto di meraviglia.

Luca Bellitti - Junior graphic designer, Front-end developer e Fotografo, specializzato soprattutto nel campo del Branding, nell’Advertising, nella UI, nella Fotografia di ritratto e nella Fotografia di reportage. Carlos Oliviero - Junior graphic designer, Front-end developer e Packaging Designer, specializzato in Advertising, Branding, UI/UX e Progettazione web. Mario Silvano - Junior graphic designer, specializzato nell'Advertising, nella creazione di Brand identity, nella progettazione di Packaging, appassionato del Logo design e dell'Impaginazione editoriale.