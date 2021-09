Per la Settimana dannunziana Poste Italiane prepara un annullo filatelico e delle cartoline storiche

Il francobollo speciale dedicato alla rassegna culturale per il Vate, sarà presentato domenica 12 settembre

In occasione della "Settimana dannunziana" in corso a Pescara e dedicata a Gabriele D'Annunzio, Poste Italiane ha deciso di realizzare un annullo filatelico dedicato alla manifestazione e un album di cartoline storiche. La presentazione avverrà domenica 12 settembre durante una cerimonia in programma alle 9,30 nella "Sala Flaiano" dell'ex Aurum.

Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo Emilio Della Cagna e, in rappresentanza della struttura nazionale Filatelia di Poste Italiane Roberta Sarrantonio.

Nell'album ci saranno otto cartoline storiche legate a Pescara e al Vate, e il francobollo commemorativo emesso il 12 marzo 2013 per i 150 anni dalla nascita del poeta e intellettuale.

Poste Italiane sarà presente all’evento con un servizio temporaneo, allestito nell’atrio esterno dell’ex Aurum e attivo fino alle ore 11.00, dove sarà disponibile il bollo speciale. Con l’annullo filatelico saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione.

LE CARTOLINE STORICHE DI POSTE ITALIANE