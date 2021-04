Setak, al via il pre-order del nuovo album: “Il prezzo fatelo voi”

È partito il pre-order di "Alestalé", il nuovo album del cantautore pennese Setak in uscita il prossimo giovedì 13 maggio. Per ulteriori informazioni è sufficiente cliccare QUI. Con una particolarità: "il prezzo fatelo voi". Ecco che cosa dice al riguardo Setak:

"Per me fare un disco significa vivere uno straordinario inferno ed è incredibile vedere la trasformazione del tuo universo, come possa concretizzarsi ed essere racchiuso semplicemente in 12 canzoni. Da oggi il disco è in pre-order e in un periodo storico in cui l’aspetto creativo della musica non ha nessun valore economico, il prezzo fatelo voi".