L'ospedale Covid al centro di un servizio a "Piazza Pulita" su La7, l'intervista a Parruti e ad alcuni pazienti [VIDEO]

L'ospedale Covid di Pescara è stato al centro di un servizio del programma televisivo "Piazza Pulita" su La7 nella puntata andata in onda ieri sera, giovedì 11 febbraio.

La trasmissione condotta da Corrado Formigli ha proposto un servizio dedicato alla struttura ospedaliera dedicata ai contagiati dal Coronavirus.

Mostrata anche la sezione del pronto soccorso dedicato al percorso Covid dove i malati sono in attesa del ricovero.

Intervistato il direttore della Uoc (unità operativa complessa) di Malattie Infettive, Giustino Parruti, che ha fatto il punto della situazione invirando a non abbassare la guardia e ricordando come i letti dei 245 ricoverati restano liberi solo 20 minuti per poi essere subito rioccupati.

Parruti ha anche spiegato l'incidenza delle varianti del virus: “Se ci sono 5 super-diffusori in una piazza, può succedere che tutti i presenti si infettino sembra che l’immunità, almeno per le varianti, duri meno. Resta poi da capire quanto esse siano maggiormente aggressive sulla popolazione pediatrica: qui si è registrato un aumento della percentuale di tamponi positivi nella fascia 3-12 anni da meno dell’ 1% il 1 gennaio al 14,7 % di sabato scorso”.