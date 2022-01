Nel 2021 quasi 1600 violazioni lievi e 48 sanzioni gravi per i controlli del servizio veterinario igiene degli alimenti della Asl

Il servizio veterinario igiene degli alimenti della Asl di Pescara ha diffuso i dati relativi alle attività svolte nell'anno 2021. A snocciolare le cifre dei controlli eseguiti, nonostante la pandemia, è il direttore Fabrizio Lodi che evidenzia come le verifiche nelle attività che producono e trasformano alimenti di origine animale siano aumentati, puntando alla tutela della sicurezza alimentare dei cittadini, verificando l’idoneità degli ambienti, la conservazione degli alimenti, le modalità di produzione, lavorazione e somministrazione degli stessi, tenendo comunque in considerazione anche le esigenze delle imprese alimentari che hanno dovuto confrontarsi con la prolungata crisi e le modifiche normative legate alla pandemia,

"Le ispezioni, infatti, hanno permesso di constatare l’esistenza di situazioni contrastanti: se da una parte molti operatori hanno deciso di sospendere anche momentaneamente la loro attività, altri hanno, con spirito di inventiva, deciso di trasformare la tipologia di lavoro effettuando consegne a domicilio e promuovendo l’asporto. "

Sono 1216 le ispezioni effettuate, con 590 accessi su 376 esercizi commerciali (supermercati, macellerie, pescherie) e laboratori di produzione (gastronomie, caseifici, preparazioni di carne) e 626 accessi su

388 attività di ristorazione. Rilevate 1586 non conformità lievi con prescrizioni e interventi di risoluzione da parte delle imprese alimentari, mentre le contestazioni gravi sono state 48 (13 relative alle carenti condizioni igieniche; 3 relative al mancato adempimento delle prescrizioni impartite; 17 relative alla rintracciabilità; 5 relative alla omessa o non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo e 8 relative alla mancata registrazione sanitaria; 2 relative alla detenzione, somministrazione e vendita di alimenti scaduti di validità) con multe per 107 mila euro. Effettuati infine 28 sequestri per oltre 10 quintali di alimenti avviati alla distruzione e 135 kg sottoposti a confisca. Chiuse o sospese otto attività per gravi carenze igienico sanitarie.