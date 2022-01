Dodici posti a disposizione per il servizio civile nel Comune di Città Sant'Angelo

Sono 12 i posti disponibili per il servizio civile da svolgere nel Comune di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente. Si tratta del bando nazionale che ha aperto centinaia di posti a disposizione anche in Abruzzo in vari enti ed associazioni del terzo settore. Il Comune di CittàSant'Angelo, ha visti ammessi 3 progetti: Ambito sociale, Cultura e Turismo sociale, per un totale di 12 posti da ricoprire per 25 ore settimanali di attività, con durata 12 mesi.

Potranno partecipare al bando i giovani da 18 ai 28 anni, presentando domanda per un solo progetto fino al 26 gennaio prossimo. Tutte le modalità di partecipazione e le informazioni utili sono disponibili al link: https://comune.cittasantangelo.pe.it/pubblicato-il-bando-di-servizio-civile