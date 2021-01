Servizio civile, ecco gli enti dove sarà possibile svolgerlo in Abruzzo. I giovani interessati a partecipare possono candidarsi entro l'8 febbraio alle ore 14. I posti messi a bando sono complessivamente 97. Aderiscono alla rete dell’Unione Nazionale Enti Culturali per lo più amministrazioni locali.

“Oltre alla coprogettazione – commenta Fabio Altiero, responsabile dell’Unec – che ha permesso agli enti di dare vita a ‘reti di reti’ per moltiplicare le energie e rispondere meglio alle esigenze dei territori, la grande novità di quest’anno è la programmazione: tutti i progetti fanno capo a un programma direttamente teso al raggiungimento degli obiettivi posti dal governo e collegati all’‘Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile per gli anni 2015/2030 delle Nazioni Unite’.

ENTI CHE DISPONGONO DI POSTI IN ABRUZZO:

Nel Pescarese - Comune di Bussi sul Tirino

Comune di Bussi sul Tirino Nell'Aquilano - Comune di Bisegna, Comune di Bugnara, Comune di Opi, Comune di Pescocostanzo, Comune di Prezza, Comune di Scanno, Comune di Villetta Barrea

Si potrà fare domanda esclusivamente attraverso https://domandaonline.serviziocivile.it; per maggiori dettagli si rimanda al sito Internet www.unec.tv. Il servizio civile è un’opportunità, riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, di svolgere fino a un anno di esperienza retribuita (439,50 euro al mese) di cittadinanza attiva, impegnandosi per la realizzazione di progetti di interesse generale, grazie al sostegno del dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.