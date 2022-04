Riqualificazione dell'edificio e servizi potenziati per il distretto sanitario di Tocco da Casauria: tutte le novità

Incontro pubblico ieri 20 aprile a Tocco da Casauria, nella sala Michetti del Comune, fra la Asl, l'amministrazione comunale e i cittadini in merito all'attuale situazione del distretto sanitario toccolano e le prospettive future di potenziamento dei servizi. Erano presenti l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi, la direttrice del distretto di Scafa Luana Trafficante, ed il

responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale progettazioni e nuove realizzazioni Luigi Lauriola. Intervenuti anche il consigliere regionale Guerino Testa di Fratelli d'Italia, il sindaco Riziero Zaccagnini e l'assessore alla sanità del Comune Antonella Falconio.

La Asl, con l'ingegner Lauriola, ha esposto gli interventi di ristrutturazioni dell'edificio che partiranno dalla metà di maggio con conclusione entro la fine di gennaio del 2024, per l'efficientamento energetico come una schermatura in lamiera stirata con l’effetto di migliorare l’impatto dei raggi solari soprattutto nel periodo estivo, ma che fungerà anche da paravento per il periodo invernale. Interventi anche per l'impianto di raffrescamento per migliorare il comfort dei pazienti, degli utenti e degli operatori sanitari.

Sul fronte dei servizi, la Rsa anziani verrà potenziata con ulteriori posti letti, mentre l'apertura del punto prelievi sarà incrementata da 3 a 4/5 giorni. Apertura anche dell'ambulatorio di fisiatria e fisiokinesiterapia, attivazione di una palestra per la rieducazione motoria ed ancora verranno attivati ambulatori di diabetologia-endocrinologia, otorinolaringoiatria e un ambulatorio oculistico, un servizio di prevenzione delle malattie metaboliche e un servizio di diagnostica ecografica.