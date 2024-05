Chiusi alcuni servizi della Asl per la festa patronale a Popoli

La Asl di Pescara comunica la chiusura al pubblico di alcuni servizi per la festa patronale.

L'azienda sanitaria locale avvisa che in occasione della festività del santo patrono di Popoli, gli ambulatori, gli uffici amministrativi del presidio ospedaliero "Santissima Trinità" e il centro erogazione servizi (Cers, via Aldo Moro numero 10) saranno chiusi al pubblico nella giornata di martedì 14 maggio.

Le chiusure e le variazioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della Asl di Pescara sono consultabili al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=variazione-orari-di-apertura-al-pubblico&idSezione=1385