L'assessore regionale Imprudente elogia la serie tv "Il mio dolce preferito": “Promuove l’Abruzzo con la qualità del territorio”

Il vice presidente della giunta regionale con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente, ha presentato a Roma la miniserie televisiva “Emozioni italiane - Il mio dolce preferito”, dedicata alla pasticceria, con il mastro pasticciere pescarese Federico Anzellotti e 6 personaggi dello spettacolo che si cimenteranno nella preparazione del loro dolce preferito: “Stiamo facendo conoscere l’Abruzzo e i nostri prodotti in tutto il mondo, creando questa grande unione, che ha la forza del food e la forza della qualità, per identificare le nostre eccellenze, il nostro territorio e promuovere la nostra terra, andando così a costruire quello che è il ‘brand Abruzzo’”, ha detto Imprudente.

“Abbiamo sposato concretamente e convintamente questo progetto inserendolo nel più ampio piano di commercializzazione e di internazionalizzazione dell’agrifood sostenibile, varato dal mio assessorato ed affidato ad Arap. Sono orgoglioso di essere qui a rappresentare quella che è la realtà abruzzese - ha aggiunto Imprudente - La nostra regione è unica: si può sciare e vedere il mare, un’unicità che non c’è in altre realtà. Abbiamo un territorio fatto per più del 40% di aree protette, quindi con una qualità ambientale che ha un valore unico, e nostri prodotti che sono fatti da eccellenze assolute, che sono legate a mille diversità, non solo il vino, l’olio, o elementi legati allo zafferano, o al tartufo”.

La serie tv “Emozioni Italiane - Il mio dolce preferito”, che avrà tra i protagonisti le attrici Martina Stella, Anna Safroncik, Milena Miconi, gli attori Luca Capuano, Dario Bandiera, e il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, sarà ambientata all’interno di una cucina/laboratorio e sarà interamente girata a Pescara, nella pasticceria ‘Emozioni Italiane’ del maestro Anzellotti, vanto abruzzese a livello mondiale nel mondo della pasticceria.

La messa in onda del programma è prevista nel periodo autunno-inverno, sul canale 33 "Food Network" del digitale terrestre, sul canale 53 "Tivusat" e canale 416 Sky. L’abbinamento dolce-personaggio è stato dato sotto il profilo territoriale ed emozionale. Il maestro pasticciere Anzellotti ha ringraziato “casa Ice per il lavoro che fa nel mondo. Per i professionisti e le aziende non è scontato avere una struttura ‘casa Italia’ all’estero. Questa è una partecipazione particolare perché piena di aspettative, viste le candidature della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco e all’Expo. Il paese sta prendendo coesione e, a livello internazionale, sempre più rilievo”.

E sulla serie ‘Il mio dolce preferito’ ha affermato: “La serie tv è un tassello in più: si stanno aggiungendo tanti progetti come scuola di cucina in Bosnia da inaugurare nel primo semestre 2024. Ci sono tante opportunità, anche per il settore aziende, e supportare qualcosa all’inizio non è sempre facile. Quindi grazie per la fiducia che si cercherà di ripagare con il tempo e con il lavoro. È un format inclusivo, che con il gioco dà pillole di territorialità e italianità, di made in Italy. Il professionista ha un obbligo verso il territorio, deve lasciare un valore al territorio”, ha concluso.

Il regista è Riccardo Recchia. Nel corso delle puntate, di cui è già in programma la nuova edizione con nuovi volti e nuove ricette, saranno anche messe in risalto materie prime della regione oltre a particolari dolci abruzzesi. Inoltre i video verranno utilizzati, con il patrocinio del ministero degli affari esteri, come materiale promozionale dalle ambasciate italiane all’estero durante la settimana della cucina italiana nel mondo e durante altre manifestazioni.