È morto Sergio Violante, ex sindaco di Villa Celiera.

A farlo sapere è il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli, che esprime il suo cordoglio.

«Intendo esprimere le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di Sergio Violante», scrive Blasioli, «amministratore stimato, per più mandati ha ricoperto con dedizione la carica di sindaco di Villa Celiera ricevendo in cambio il riconoscimento e l’affetto dei suoi concittadini e non solo. In qualità di presidente della Comunità Montana Vestina si è speso infatti per la valorizzazione di tutta l’area vestina, rivelando invidiabili capacità di dialogo e lungimiranza politica. Mi unisco al dolore dei suoi cari, coi quali ci ritroveremo domani alle 17.30 a Villa Celiera per l’ultimo saluto».