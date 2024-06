Altra settimana con i serbatoi chiusi per la carenza idrica, la programmazione dell'Aca

L'Aca comunica la nuova programmazione della turnazione relativa alla chiusura dei serbatoi per carenza idrica.

«Facendo seguito alle precedenti note inviate a Ersi e Regione Abruzzo di richiesta di attivazione pozzi in via della Repubblica a Bussi per integrare la portata della sorgente Giardino e dei pozzi San Rocco», si legge in una nota dell'Aca, «con la presente comunichiamo che la giunta regionale con delibera numero 299 del 27 maggio ha autorizzato l 'accensione dei pozzi ma per la messa in esercizio siamo in attesa del parere igienico sanitario della Asl di Pescara, la quale ha già effettuato i relativi prelievi per le analisi di routine».

Poi dall'Aca aggiungono: «Continua un generale deficit di portata che associato all'aumento dei consumi sta causando un graduale abbassamento dei livelli idrici dei serbatoi, si trasmette di seguito la tabella di programmazione settimanale delle chiusure. Per la città di Pescara non sono programmate chiusure ma si registreranno cali di pressione nelle ore di punta in tutta la zona litoranea. L'orario indicato in tabella potrà subire variazioni dovute alle manovre di chiusura e riapertura e la normale erogazione dell'acqua potrà essere ripristinata in ritardo nelle zone più elevate, essendo quest'ultime idraulicamente più sfavorite. Si anticipa che ove pervenisse dalla Asl il parere igienico sanitario per la messa in esercizio dei pozzi di emergenza, le chiusure non saranno effettuate».

I comuni e le zone interessate sono:

COMUNE: BUCCHIANICO

ZONE E VIE: Colle Cucco

ORARI E GIORNI:

Dalle ore 22:00 del 10/06/2024 Alle ore 06:00 del 11/06/2024

Dalle ore 22:00 del 14/06/2024 Alle ore 06:00 del 15/06/2024

COMUNE: CEPAGATTI

ZONE E VIE: Centro urbano fino alla rotatoria tra Via Chieti e Via Valignani ORARI E GIORNI:

Dalle ore 22:30 del 10/06/2024 Alle ore 06:00 del 11/06/2024

Dalle ore 22:30 del 15/06/2024 Alle ore 06:00 del 16/06/2024

COMUNE: CHIETI

ZONE E VIE: Chieti città alta, Tricalle, Filippone, Levante, Madonna del Freddo, Colle Marcone.

ORARI E GIORNI:

Dalle ore 22:00 del 10/06/2024 Alle ore 06:00 del 11/06/2024

Dalle ore 22:00 del 14/06/2024 Alle ore 06:00 del 15/06/2024

COMUNE: FRANCAVILLA AL MARE

ZONE E VIE: Via salita San Franco, Via Roma e traverse, Via San Franco, Via Nazionale Centro e relative traverse (dalla rotonda San Franco a Via Cattaro)

ORARI E GIORNI:

Dalle ore 22:30 del 09/06/2024 Alle ore 06:00 del 10/06/2024

Dalle ore 22:30 del 11/06/2024 Alle ore 06:00 del 12/06/2024

Dalle ore 22:30 del 13/06/2024 Alle ore 06:00 del 14/06/2024

Dalle ore 22:30 del 15/06/2024 Alle ore 06:00 del 16/06/2024

COMUNE: MANOPPELLO

ZONE E VIE: Manoppello scalo ed interporto, c.da S. M. Arabona, c.da Marinelli

ORARI E GIORNI:

Dalle ore 22:30 del 11/06/2024 Alle ore 06:00 del 12/05/2024

Dalle ore 22:30 del 14/06/2024 Alle ore 06:00 del 15/06/2024

COMUNE: PESCARA

ZONE E VIE: Colle Santo Spirito, Via San Donato, Via Fontanelle, Via Caduti per Servizio, Via Ventre d’Oca.

ORARI E GIORNI:

Riduzione 50% portata

Dalle ore 00:01 Alle ore 05:00 dal 09/06/2024 al 17/06/2024

COMUNE: ROSCIANO

ZONE E VIE: Capoluogo, C.da San Martino, C.da Tratturo fino a Villa Oliveti, Viale Colli, Valle Galelle, Via Sant’Andrea, C.da Sant’Andrea, Villa San Giovanni fino C.da Solagne, Via Madonna della Pace, zona ind.le, Via della Stazione, Villa Oliveti, Villa Badessa, C.da Piano di Coccia, C.da Milano ORARI E GIORNI:

Riduzione 50% portata

Dalle ore 00:01 del 09/06/2024 Alle ore 05:00 dal 10/06/2024

Dalle ore 00:01 del 12/06/2024 Alle ore 05:00 dal 13/06/2024

Dalle ore 00:01 del 15/06/2024 Alle ore 05:00 dal 16/06/2024

COMUNE: SAN GIOVANNI TEATINO

ZONE E VIE: Sambuceto centro, Via Cavour, Via Amendola, Via Mazzini, Corso Italia

ORARI E GIORNI:

Dalle ore 22:30 del 10/06/2024 Alle ore 06:00 del 11/06/2024

Dalle ore 22:30 del 12/06/2024 Alle ore 06:00 del 13/06/2024

Dalle ore 22:30 del 15/06/2024 Alle ore 06:00 del 16/06/2024

COMUNE: SCAFA

ZONE E VIE: Centro urbano, Via Bellavista, Via Togliatti, S.S. n.487, Via Tiburtina e traverse lato Popoli, Via Silone, Via Michetti, C.da Decontra (dalla rotatoria fino alla Chiesa), C.da Pianapuccia, C.da Colle Mulino, Via A. Moro e Via E. Pucci

ORARI E GIORNI:

Dalle ore 22:30 del 11/06/2024 Alle ore 06:00 del 12/05/2024

Dalle ore 22:30 del 14/06/2024 Alle ore 06:00 del 15/06/2024

COMUNE: TOCCO DA CASAURIA

ZONE E VIE: Intero territorio ad eccezione zona Tiburtina

ORARI E GIORNI:

Dalle ore 22:30 del 13/06/2024 Alle ore 06:00 del 14/05/2024

Dalle ore 22:30 del 16/06/2024 Alle ore 06:00 del 17/06/2024

COMUNE: TORRE DE PASSERI

ZONE E VIE: Cimitero, Via Einaudi, Via Orientale-incrocio Via Dante Alighieri, Via D’Annunzio, Via Castagna, Via Impastato, Via Fara Vecchia fino alle case comunali, Via San Clemente, Via Wojtyla, Via della Carrozza, Via degli Alpini, Via Battisti, Via Michetti.

ORARI E GIORNI:

Dalle ore 22:30 del 13/06/2024 Alle ore 06:00 del 14/06/2024

Dalle ore 22:30 del 16/06/2024 Alle ore 06:00 del 17/06/2024