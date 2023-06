Due serate di preghiera nelle periferie, Don Francesco Santuccione: "Un segnale di vicinanza a chi vive nei quartieri più difficili"

Due serate di preghiera in strada, nelle periferie, per testimoniare la vicinanza della comunità religiosa di San Cetteo a tutti i cittadini che vivono nei quartieri periferici e difficili di Pescara. Due appuntamenti martedì 6 giugno e martedì 13 giugno organizzati e voluti dal parroco di San Cetteo, Don Francesco Santuccione da noi raggiunto per capire le motivazioni che hanno portato a organizzare queste due iniziative:

"Riprendiamo quanto avevamo già fatto durante il periodo della pandemia da Covid, con preghiere e celebrazioni serali in strada, fra la gente di Pescara. Questa volta abbiamo scelto due luoghi di periferia, ovvero la zona fra via Tavo e via Tronto e quella di via Cetteo Ciglia, per dimostrare l'affetto, la vicinanza e la solidarietà da parte della nostra comunità religiosa anche a tutti coloro che vivono fuori dal centro e dal cuore di Pescara, spesso in realtà difficili con situazioni complicate e ai margini della società. Un momento di riflessione auspicato anche da Papa Francesco che ha chiesto alla chiesa di uscire dalle proprie parrocchie andando fra la gente e anche in quei luoghi che spesso vengono dimenticati. Una preghiera e l'eucarestia dunque all'insegna della solidarietà e dell'accoglienza". Martedì 6 giugno dalle 21 il primo incontro di preghiera è fissato nella zona di Rancitelli fra via Tavo e via Tronto, mentre martedì 13 giugno l'appuntamento è in via Cetteo Ciglia sempre alle 21.