Una serata dedicata all'Ucraina per raccogliere fondi da donare ai profughi e ai cittadini colpiti dalla guerra

Continuano le iniziative a Pescara per esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino a causa della guerra con la Russia. Giovedì 11 maggio, dalle 18, nel ristorante Osea del porto turistico Marina di Pescara si terrà una serata interamente dedicata all'Ucraina con testimonianze in diretta dalle zone di guerra, racconti di vita della popolazione locale, una mostra artistica e la degustazione di pietanze tipiche. Un modo per dare speranza a chi soffre per la guerra, ma anche per fare un viaggio all'interno della cultura e delle tradizioni di questo lontano Paese.

Il ricavato della serata (l’ingresso è di 30 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini) sarà devoluto interamente a salvare vite umane. Per info e prenotazioni: 389.6072607.