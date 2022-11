Emergenza clochard alla stazione di Pescara tribunale: "Fate qualcosa" [FOTO]

Scatta l'emergenza clochard alla stazione di Pescara tribunale, dove c'è una persona senzatetto che dorme sulla banchina di uno dei binari dello scalo ferroviario. La situazione ci viene segnalata da un nostro lettore, che scrive:

"Chi può faccia qualcosa, per favore. Questa è la situazione che c'era stamattina".

Come si vede dalla fotografia, nei pressi della macchinetta per obliterare i biglietti è stato sistemato un giaciglio di fortuna, con delle coperte per ripararsi dal freddo insieme a una cassetta di legno utilizzata come contenitore di alcuni effetti personali.

Non manca altresì qualche rifiuto: in particolare, si scorgono un cartone di latte e diverse cicche di sigarette. Il cittadino chiede che chi di dovere intervenga per risolvere il problema, che non è tanto relativo alla sicurezza o al decoro quanto al bisogno di dare un alloggio a chi ne avrebbe indubbiamente bisogno.