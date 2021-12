"Senza cadere", il primo singolo di Chiara Cutilli

Si intitola "Senza cadere" ed è il primo brano di Chiara Cutilli, studentessa di filosofia e cantautrice esordiente di Pescara tutta da scoprire. Chiara firma e interpreta un brano carico di atmosfera, che sta ottenendo un buon riscontro dopo essere stato pubblicato da pochi giorni su tutte le piattaforme digitali. La Cutilli, come detto, ha composto sia il testo che la musica di "Senza cadere":

"Questo è il mio primo singolo in assoluto", spiega a IlPescara.it. "Ho vent’anni (sono nata il 16 maggio 2001) e, dopo aver scoperto questa grande passione per la scrittura, mi aspetto di continuare a produrre altri brani, di sperimentare e, perché no, anche di osare un po’ di più nella ricerca di nuovi stili e sound ancora più freschi".