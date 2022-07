Si intitola "Sentimentale" il nuovo singolo di Domenico Imperato, talentuoso cantautore di Spoltore che lancia questo brano per Kutmusic in attesa del nuovo disco che dovrebbe uscire dopo l’estate. "Sentimenale" apre dunque un nuovo percorso musicale per Domenico, che svelerà i primi capitoli dell’album in arrivo nei prossimi mesi, dopo i precedenti “Postura Libera” (2014) e “Bellavista” (2018).

"Sentimentale" è nata a giugno 2020, in un periodo molto particolare per tutti, atipico e pieno di emozioni forti e contrastanti: “È per questo che mi sembrava giusto definirla "un’estate Sentimentale" – racconta Domenico – è nato tutto da qui ed è uscita fuori una canzone estiva ma con un mood diverso rispetto ai soliti brani del periodo. C’è una certa lentezza nella parte musicale, che si muove danzante ma non in modo scatenato. Per la precisione, mi sembra che il ritmo simuli una lunga passeggiata su un lungomare di una città di provincia della costa adriatica, con tutti gli incontri del caso: il coro di cicale nella pineta, le ragazze, la litania di un piano bar, quelli che si prendono a pugni per delle cazzate, il mare Blu in rima con “tu”, l’amico disperato che ti racconta i suoi dolori, il gran caldo”.



Nella registrazione del brano, Domenico Imperato suona la chitarra elettrica, l'ukulele, il basso elettrico e le tastiere, mentre Valerio Pompei è allo shaker e Giorgia Bellomo ai cori. Un quadro di vita italiana, ispirata ad Enzo Carella e ai suoi dischi, al Maestro Ennio Morricone, ai romanzi di Murakami. Da una ricerca di un’armonia semplice e diretta, di pochi accordi, è nato invece un sapore molto particolare, esaltato da una produzione che mischia programmazioni elettroniche e strumenti analogici.