'Senti chi parla': si accende la web radio del volontariato in Abruzzo. L’emittente è promossa dal Csv Abruzzo ed è nata all'interno del network Ang inRadio dell'Agenzia Nazionale Giovani. Il progetto darà voce alle esperienze di solidarietà, inclusione sociale e legalità delle quattro province con 30 podcast che saranno pubblicati al ritmo di uno ogni 2 giorni. Il primo è già on line da ieri, lunedì 23 novembre.



15 speaker under 30 intervisteranno i protagonisti del volontariato per raccontare le loro storie, far conoscere quali esperienze ci sono sul territorio e quale valore generano per la collettività, anche se spesso le azioni solidali sembrano essere invisibili. Anche l’Europa, con il suo impegno per la promozione dell’impegno volontario, sarà al centro di ben 5 podcast, dedicati a opportunità per i giovani cittadini europei come il servizio civile universale, Erasmus+ e il Corpo Europeo di Solidarietà.



I podcast saranno disponibili sul sito Internet csvabruzzo.it e sulla pagina Facebook dedicata ANG inRadio - Abruzzo Senti Chi Parla.