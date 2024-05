"Palazzone" in via Oberdan, i residenti vincono davanti al Tar: è caos sulla delibera che concede gli aumenti di cubatura

Il Tar (Tribunale regionale amministativo) decide in favore dei residenti ricorrenti: il permesso per la demo-ricostruzione di un palazzo in via Oberdan non poteva essere concesso con quell'aumento di cubature previste come premialità dalla delibera comunale del 20 del 9 marzo 2023 che ha recepito il Decreto sviluppo. Una delibera definita dai giudici sostanzialmente illegittima non solo perché non sarebbe aderente alla legge regionale, ma perché la previsione di deroga di cubatura su cui si basa il Decreto sviluppo nel caso specifico non sarebbe tale dato che tali deroghe sarebbero concesse, dice il decreto, solo nell'ambito di una riqualificazione degli spazi e in particolari di quelli delle zone periferiche della città.

Una decisione importante, rimarca la sezione di Pescara di Italia Nostra che contro quella delibera ha presentato il suo ricorso al Tar temendo la cementificazione selvaggia delle aree di pregio della città a cominciare dalla riviera, aveva sin da subito sostenuto. Soddisfatto dunque il presidente Massimo Palladini raggiunto da IlPescara che rimarca in particolare come questo primo pronunciamento accolga sostanzialmente tutte le criticità sollevate dall'associazione riconoscendo che quell'atto “ha di fatto modificato il piano regolatore generale”. Di qui la richiesta chiara dell'associazione all'amministrazione: non ricorrere al consiglio di Stato, ma ritirare la delibera.

Effetto 'cascata', il Comune esclude l'applicazione della delibera ai procedimenti in corso o futuri in relazione alle premialità

Il Comune con una la determina dirigenziale del 10 maggio evidenza l'immediata esecutività della sentenza di primo grado. “Di conseguenza – si legge nella stessa - si dà atto del venir meno sia del permesso di costruire impugnato sia del provvedimento applicativo delle premialità ulteriori di cui alla delibera del consiglio comunale numero 20 del 9 marzo 2023”. Prevista quindi la disposizione di “apposito provvedimento di sospensione dei lavori a seguito dell’annullamento del permesso di costruire”.

Quindi l'effetto “cascata” dato che, si legge ancora “le istanze (anche sottoforma di varianti rispetto a titoli già rilasciati) che saranno acquisite e formalmente registrate al protocollo comunale a decorrere dal 06 maggio 2024 (giorno della sentenza del Tar) dovranno essere valutate, ai fini istruttori, solo alla stregua dei parametri di recepimento contenuti nella delibera di consiglio comunale numero 163/2017, così come per i procedimenti in corso di istruttoria, le cui istanze sono state presentate in data anteriore al 06 maggio 2024, ossia fino al 05 maggio .2024, la valutazione ai fini istruttori sarà effettuata alla stregua dei soli parametri contenuti nella delibera di Consiglio comunale numero 163/2017”.

“È da escludere, pertanto – prosegue la determina -, l’applicazione ai procedimenti in corso e alle istanze future dei criteri e della disciplina dettata dalla deliberazione del consiglio comunale numero 20/2023, relativamente e limitatamente all’applicazione delle premialità consentite”.

Per il Tar la delibera generalizza concedendo deroghe dove non dovrebbero essere concesse e cioè anche in zone di pregio

Nell'accoglimento del ricorso con cui il Tar ha anche condannato il Comune al pagamento delle spese per 3mila euro, i giudici sottolineano il concetto di razionalizzazione del patrimonio edilizio che “mira al risparmio del suolo secondo il concetto di stampo eurounitario di economica circolare, e dunque a favorire il riuso di immobili dismessi, ma anche ad evitare eccessive concentrazioni e saturazioni abitative solo in determinate aree, in ipotesi maggiormente richieste; altrimenti sarebbe evidente tra l’altro, il contrasto con l’altro fine, che è quello della riqualificazione urbanistica, che mira alla valorizzazione e al recupero di aree degradate e generalmente periferiche”.

Un concetto da cui “si desume – si legge ancora nel dispositivo - che la razionalizzazione del patrimonio edilizio deve tenere conto del grado di saturazione delle singole zone, sempre nella ricordata finalità di perseguire razionalizzazione e riqualificazione, e non speculazione e sovraffollamento delle zone più di pregio, peraltro in deroga anche agli standard urbanistici, resi monetizzabili”. “Il risparmio del suolo non può essere strumentalmente decontestualizzato – scrivono ancora i giudici -, come se fosse un obiettivo avulso dagli altri, al solo fine di generalizzare premi di volumetria in deroga e a pioggia”. “Si consideri a tal proposito che, essendo gli interventi pur sempre rimessi a esclusiva iniziativa di privati (specie ove direttamente ammessi senza la mediazione di un piano), appare evidente che, se generalizzati, possono tendere a concentrarsi naturalmente in zone più redditizie proprio a scapito di quelle da riqualificare, contraddicendo lo scopo della legge”, continua il Tar.

Nel ricordare che “tra le modifiche introdotte con la delibera del 2023 – scrivono i giudici citandola - 'sono state eliminate dalla cartografia le limitazioni di prg relativamente al rispetto dei parametri di altezza e distanza nella fascia litoranea di 50 metri, semplificando l'applicazione della norma e ampliandone l'applicabilità'”, il Tar definisce tale decisione “del tutto incoerente con quanto sinora illustrato, postulando o che il fine della legge sia invece solo quello di aumentare le volumetrie degli edifici esistenti, demolendoli per realizzarne di più alti (peraltro monetizzando gli standard e dunque peggiorando la qualità urbana) o che tutto il patrimonio edilizio del Comune sia indiscriminatamente irrazionale e da riqualificare in deroga alla pianificazione urbanistica”.

La soddisfazione di Italia Nostra: "Si ritiri la delibera"

Tutte motivazioni che per Palladini riconoscono le ragioni addotte da Italia Nostra nel suo ricorso e che fanno ben sperare per l'esito dello stesso anche alla luce del fatto che il legale che si è occupato di quello dei privati è lo stesso scelto dall'associazione: Lorenzo Passeri Mencucci.

“Questi tipi di interventi fatti in centro rappresentano solo danni a differenza degli interventi in periferia”, commenta quindi Palladini. Se su quel decreto resta contrarietà, il presidente di Italia Nostra rimarca come in zona dove non ci sono servizi pensare ad aumenti di volumetrie tali da garantire giardini, scuole o strade possa essere pensabile, la stessa cosa non vale per le zone già densamente abitate, dove spazi non ce ne sono e dove si rischia di ritrovarsi con una schiera di palazzoni.

“In questo modo – aggiunge – le prime vittime sono le case storiche. In pratica andando avanti così si distrugge la Pescara del '900 che non è fatta di capolavori, ma di un tessuto di altissima qualità diffuso. Basta pensare a via Genova o via Mazzini dove trovi le palazzine eclettiche di fine '800 primi del '900 che sono le prime che muoiono”.

Con una nota Italia Nostra parla dunque di “inequivocabile bocciatura” della delibera comunale contro cui il ricorso al Tar lo ha presentato insieme al comitato dei cittadini “Salviamo Pescara e la Riviera nord”: la dimostrazione per l'associazione di come anche da parte dei cittadini, vi sia contrarietà a questo tipo di scelta.

“La sentenza attuale, promossa da privati cittadini che si ritengono danneggiati da uno degli enormi stabili in via di realizzazione, contiene le maggiori argomentazioni da noi avanzate contro la Delibera e ribadisce il sacrosanto principio che il piano urbanistico non si cambia a ogni stormir di fronde senza studi, partecipazione, procedure. L’avvocato Passeri Mencucci – sottolinea la nota di Italia Nostra -, che rappresenta in causa quei cittadini, ha curato anche il nostro ricorso in cui quelle argomentazioni sono ancora più sviluppate”.

“Si crea ora in città una confusione, anche per i promotori delle iniziative edilizie, che va dipanata. Si ritiri definitivamente la delibera, senza trascinare ancora la vicenda con ricorsi al consiglio di Stato, lungaggini e incertezze – chiosa Italia Nostra -. Si aggiorni il censimento e la individuazione delle zone e degli edifici di pregio storico e si guardi alla omogeneità nelle varie parti di città. Basta edifici alti al posto di casette nelle piccole traverse del centro città o sul mare o vicino alla Pineta dannunziana ; la riqualificazione urbana, per cui è stata pensata la Legge nazionale, sia indirizzata alle zone degradate e carenti; a Pescara invece essa è stata interpretata come diffuso aumento di altezze e cubature in deroga.”.

“Questo deve finire – conclude la nota - si torni alla pianificazione urbanistica ed al rispetto della identità del nostro patrimonio storico. La Giunta mostri di aver capito la lezione e revochi la delibera comunale”.