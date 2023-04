Valentini e Obletter smentiscono Sospiri: "Nessuna trattativa tra soci e consorzio di bonifica"

Francesco Paolo Valentini e Giacomo Obletter commentano le affermazioni del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri in merito alla sentenza del Tar sul consorzio di bonifica centro. In particolar modo si contesta il passaggio in cui Sospiri "riferisce di una trattativa tra soci e consorzio: "Gli stessi legali dei privati promotori di un ricorso al Tar e del consorzio si erano incontrati per una composizione bonaria in virtù della politica virtuosa attivata". Si smentisce che sia avvenuto alcun incontro tra avvocati, né tantomeno tra le parti, né infine sia mai avviata alcuna trattativa".

E infatti, aggiungono Valentini e Obletter, "le richieste di incontro tra i ricorrenti e il consorzio, più volte reiterate sia sui media sia in sede istituzionale, hanno sempre registrato un formale diniego. Il consorzio di bonifica si è sempre sottratto a qualsivoglia tavolo di confronto, da ultimo in occasione della convocazione in III commissione agricoltura del consiglio regionale del 14 marzo 2023, sostenendo di voler aspettare il pronunciamento del Tar".

Infine Valentini e Obletter prendono atto "delle dichiarazioni del presidente Sospiri, che testualmente afferma: "Tutti stavamo lavorando per studiare ed elaborare una riduzione delle tariffe", quindi auspichiamo che venga ad informarci su tali studi, unitamente ai dirigenti del consorzio, nella prossima audizione che la III commissione agricoltura vorrà richiedere".