Inseriti sensori sotto al ponte dell'asse attrezzato per controllare la staticità [FOTO]

Nella parte sottostante il ponte dell'asse attrezzato che porta in piazza Italia a Pescara sono stati inseriti dei sensori per controllarne la staticità.

A spiegare il dettaglio dell'intervento eseguito nei giorni scorsi, per il quale l'area è stata chiusa al traffico con relativi disagi, è il sindaco Carlo Masci.

«L'altro giorno abbiamo avuto qualche ora di disagio sulle strade di Pescara a causa della chiusura del ponte dell'asse attrezzato dalle tre di notte fino al primo pomeriggio», scrive il primo cittadino, «perché abbiamo chiuso il ponte? Perché abbiamo inserito nella parte sottostante dei sensori per controllarne la staticità, la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto, siamo il primo Comune d'Abruzzo a utilizzare un sistema di sensoristica intelligente per monitorare un ponte, per poi consolidarlo con azioni mirate. Qualche ora di disagio inevitabile per stare tutti più tranquilli. Pescara è l'ottava città d'Italia come sensoristica intelligente, quella che tecnicamente si chiama "internet delle cose».