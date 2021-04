Partono i seminari per creare nuove start up organizzati dal Rotary Club Pescara ovest e dall'università D'Annunzio

Al via il progetto, che prevede 10 seminari, del Club Rotary Pescara ovest “G. d’Annunzio“, in collaborazione con l’Università degli studi "D'Annunzio" di Pescara denominato “Start & Train“ per la formazione e supporto allo sviluppo di start-up, rivolto a studenti universitari e neo laureati, motivati ad intraprendere percorsi di autoimpiego o di avvio

di impresa.

Partner del progetto anche l'incubatore certificato dal Mise "The Hive", che punta ad aiutare i giovani partecipanti a produrre idee innovative per valorizzare le risorse e il potenziale del nostro territorio, favorendo lo sviluppo sostenibile e la nascita di nuove imprese utili all'economia abruzzese. Il primo seminario si terrà il 9 aprile sulla piattaforma Teams, e tutti gli incontri saranno introdotti dalle presiddenti del corso di laurea magistrale e triennale di economia aziendale Tarquinio e Berardi.

Nel corso degli incontri saranno forniti ai partecipanti gli strumenti conoscitivi più adatti per trasformare le idee in potenziali progetti di successo, lanciandoli poi come una vera e propri start up che si affaccia sul mercato, con l'idea migliore che avrà un contratto di 12 mesi dall'incubatore The Hive che affiancherà la start up in tutte le fasi prima di arrivare al mercato. Saranno riconosciuti crediti formativi universitari.