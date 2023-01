I semafori intelligenti in viale Marconi saranno attivi entro la metà di febbraio, l'annuncio del Comune

I semafori intelligenti installati in viale Marconi saranno attivi entro la metà di febbraio.

Questo quanto fanno sapere il sindaco Carlo Masci e l'assessore alla Viabilità, Luigi Albore Mascia dopo gli ultimi incontri che si sono tenuti a palazzo di città per definire le modalità di accensione del sistema semaforico e ai quali hanno partecipato i tecnici della società che ha montato i semafori intelligenti di ultima generazione e la relativa sensoristica, il direttore generale della Tua, il comandante della polizia municipale, Danilo Palestini, e il dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune, Fabrizio Trisi.

Si inizierà attivando il semaforo montato in corrispondenza con via Conte di Ruvo, per poi passare a tutti gli altri.

«Dai colloqui è emerso che la stessa società ha acquisito tutti i dati di transito necessari e sufficienti per predisporre un modello di funzionamento dei semafori performante rispetto ai notevoli flussi di traffico che attraversano giornalmente viale Marconi», scrivono Masci e Albore Mascia, «oggi, infatti, la via è percorsa da circa diciannovemila auto al giorno, il 60% in più di viale d'Annunzio, ed è diventata la via preferita dagli automobilisti nell'attraversamento della zona sud di Pescara. Peraltro, nonostante su viale Marconi transitino sette milioni di macchine l'anno, di cui almeno centocinquantamila autobus, non si è verificato alcun aumento significativo di incidenti rispetto al passato, così come durante lo svolgimento dei lavori il traffico non è stato mai interrotto. I ragionamenti fatti si sono infatti basati tutti sulla sicurezza della strada, soprattutto per le componenti più deboli. Per quanto riguarda chi si muove a piedi, entro i prossimi quindici giorni tutti i dispositivi semaforici disporranno del pulsante di richiesta attivazione semaforica per i pedoni che potranno passare con il verde, facendo la chiamata e attendendo il relativo segnale invece di attraversare la strada con il giallo, e quindi con diritto di precedenza rispetto alle macchine».

Così concludono sindaco e assessore: «Per ciò che attiene, invece, al passaggio degli autobus all'interno delle rotatorie, la società, dopo aver completato le necessarie verifiche di sostenibilità del sistema, tenuto anche conto dei consistenti volumi di traffico registrati, sta impostando i tempi e le modalità di funzionamento dei semafori, con l'obiettivo di garantire il mantenimento di quella fluidità che ha contraddistinto la viabilità su quell'arteria da quando sono state inserite le cosiddette corsie preferenziali, fondamentale per lo sviluppo di una mobilità basata sul potenziamento del trasporto pubblico, soprattutto sull'asse longitudinale nord-sud».

Il sindaco Masci, e con lui l’assessore Albore Mascia, sottolineano come ogni cambiamento necessiti di tempi di adattamento, ma i vantaggi sulla viabilità già sono evidenti, tenuto conto che oggi viale Marconi si attraversa in un tempo inferiore di almeno il 30% rispetto al passato.