All'Arca di Spoltore cani e padroni in passerella per solidarietà riscaldano i cuori di grandi e piccini [FOTO]

Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19, i volontari della Lega nazionale per la difesa del cane di Pescara hanno regalato al numeroso pubblico intervenuto un pomeriggio di spensieratezza e di grande attenzione verso il mondo animale, in particolare i cani che sono stati gli assoluti protagonisti di una sfilata denominata "6 zampe in passerella", ospitata nel centro commerciale L'Arca di Spoltore.

Circa 50 coppie formate da altrettanti proprietari accompagnati dai rispettivi amici al guinzaglio, sono saliti in passerella per una rassegna che ha avuto come scopo principale quello di sostenere il rifugio comunale di via Raiale.

Un premio speciale è stato assegnato proprio a due cucciole (Duchessa e Ebony) adottate dal canile di Pescara, ma la palma di vincitore assoluto è andata a Mike, il boxer addestrato di Andrea Agresta. Questo simpatico cagnolone aveva il garrese avvolto da una sciarpa biancazzurra e dei voluminosi occhiali da sole appoggiati sul tartufo, la parte finale del muso. Sul podio anche un Amstaff di nome Ettore, accompagnato da Mirko Padovano, e un lupo cecoslovacco ribattezzato Shiba dalla sua proprietaria Katia Pasqualone. Il Conad Superstore presente all'interno del complesso commerciale ha poi omaggiato i volontari della Lega nazionale per la difesa del cane con oltre tre quintali di cibo per cani, snack, biscotti e 200 euro in buoni spesa. Per tutti i partecipanti, gli omaggi offerti da Adrizoo Shop, L'Isola dei tesori, Mondo Baffo, Pluto's Pet e Pet Store Conad di Pescara. I trofei in legno lavorato a mano sono stati realizzati dall'artista artigiano Shikika.