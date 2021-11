Sei notti consecutive di chiusura per il tratto dell'autostrada A14 fra Pescara Ovest e Pescara Sud: info e dettagli

Sei notti consecutive di chiusura per il tratto autostradale della A14 fra Pescara Ovest e Pescara Sud / Francavilla. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia, specificando che la causa della chiusura sono i lavori per l'adeguamento degli impianti della galleria "Immacolata-Vaccari". Si tratta di una prima fase di lavori obbligatori con il cantiere attivo domenica 7, lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 novembre. La chiusura scatterà dalle 22 alle sei del mattino e riguarderò la carreggiata nord in direzione Ancona/Bologna.

In alternativa, ha aggiunto Aspi, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la Tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14 con rientro, sulla A14, alla stazione di Pescara ovest Chieti. Ricordiamo che da mesi la società concessionaria dell'autostrada A14 è impegnata il lavori di messa in sicurezza del tratto abruzzese e marchigiano con i cantieri che durante il giorno portano a riduzioni di corsie o scambi di carreggiata con conseguenti code e disagi, soprattutto negli orari di punta, per gli automobilisti ed autostrasportatori in transito.