Il segretario di Stato del Vaticano a Pescara per l'inaugurazione della nuova sede di Radio Speranza

Il segretario di Stato del Vaticano cardinale Pietro Parolin, è stato in visita ieri a Pescara per l'inaugurazione della nuova sede di Radio Speranza. Parolin ha officiato la messa solenne nella cattedrale di San Cetteo in occasione della festa del patrono della città. Successivamente dopo il taglio della nuova sede dell'emittente radiofonica diocesana, è intervenuto parlando anche della pandemia e portando il saluto di Papa Francesco:

Voglio fare poi un augurio a questa radio perché in questo particolare periodo di pandemia in cui abbiamo difficoltà ad incontrarci, in cui i rapporti sono più lontani, la radio è diventato uno strumento utile come tutti i nuovi mezzi di comunicazione sociale e i mass media, anzi indispensabile per poter annunciare la parola di Dio e il Vangelo

Il segretario di Stato è intervenuto anche sulla pandemia in corso, sottolineando come la responsabilità debba essere alla base di ogni comportamento dei cittadini per evitare la diffusione della pandemia. Parolin si è recato nella "Cittadella dell'Accoglienza" accompagnato dall'arcivescovo Valentinetti:

