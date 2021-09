Posizionata la segnaletica turistica del Museo delle Genti D'Abruzzo

Sono stati posizionati in punti strategici della città i cartelli turistici del Museo delle Genti D'Abruzzo. Lo ha fatto sapere la stessa Fondazione Genti D'Abruzzo esprimendo soddisfazione e sottolineando che i cartelli sono stati sistemati all'uscita dell'asse attrezzato, al ponte Flaiano, lungo corso Vittorio Emanuele all'altezza della stazione ringraziando l'assessore Adelchi Sulpizio per aver reperito i fondi per una prima quota di segnali.

Il vicepresidente della fondazione Luigi Di Alberti:

"Per la Fondazione Genti d'Abruzzo si tratta di un'attenzione importante speriamo che, in futuro, si riesca ad implementare il sistema delle indicazioni turistiche anche per il Museo Cascella e per tutti gli altri giacimenti culturali della città.

Oggi chi arriva da fuori, con auto propria o con i mezzi pubblici, riesce ad arrivare con semplicità fino allo snodo di piazza Unione, da dove poi è semplicissimo arrivare ai musei. Se vogliamo pensare Pescara in chiave di Città della Cultura dobbiamo farlo guardando con attenzione anche a quei particolari che fanno la differenza."

Da anni la fondazione punta con attività formative e divulgative, a far crescere il tessuto sociale e culturale di Pescara e dell'intera regione.