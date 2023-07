L'appello: "Ridisegnate la segnaletica della fermata per il bus 15 tra via Fabrizi e via Galilei"

Ridisegnare la segnaletica dell'autobus, ormai sbiadita, che si trova in via Nicola Fabrizi all'altezza dell'incrocio con via Galilei.

È quanto chiede un cittadino, che ha inviato alla nostra redazione questo messaggio: "Da oltre 10 anni assisto dal mio balcone sempre alla stessa scena. Sento suonare il clacson dall’autista del bus 15 che chiede di poter girare all’angolo retto delle vie Fabrizi e Galilei con il suo lungo mezzo. Esiste una segnaletica sbiadita per terra, ed è così da anni. Cosa attende il Comune a ridisegnare per terra lo zig-zag della fermata e a fare lo stesso davanti al supermercato Tigre?".

L'uomo, infatti, spiega che allo stato attuale in quel punto "c’è sempre una macchina in sosta, con le quattro frecce accese, in attesa dell’ormai paziente autista Tua che strombazza per chiedere di poter girare e portare a destinazione i viaggiatori bloccati sul bus. Riusciremo a far intervenire il Comune? Io ci provo", conclude il cittadino.