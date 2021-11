"Seduta nella Curva Nord", il nuovo singolo di Patrizio Santo dedicato a Marco Verratti

Il cantautore pescarese Patrizio Santo lancia "Seduta nella Curva Nord", un brano nostalgico dove un grido in uno stadio ci riporta a quell’età ricca di nuove emozioni, quell’età che tanto vorremmo non passasse mai. A volte mutiamo alcuni atteggiamenti del nostro carattere, ci plasmiamo in base alle circostanze che la vita pone dinanzi a noi, ma cos’è la vera felicità? La felicità è spensieratezza, è credere nei sogni, è essere sempre eternamente giovani.

Per l’autore, l’eternamente giovane è il conterraneo Marco Verratti, calciatore di fama mondiale, citato nella canzone per rappresentare un’esempio di chi ha coronato i propri sogni mantenendo la propria autenticità. Patrizio Santo è nato in un quartiere periferico di Pescara il 13 maggio 1994. "Seduta nella Curva Nord", il suo nuovo singolo, è in radio e in digitale da oggi, 19 novembre.

Dopo varie esperienze professionali Patrizio continua il suo percorso discografico alla ricerca di nuove sonorità e stili, e proprio per questo da poche settimane è entrato a far parte nel roster artisti di Incisi Records, etichetta discografica che lo seguirà per i suoi futuri progetti.