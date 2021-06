Altri sedici casi di Covid in Abruzzo riconducibili alla variante "Delta"

Sono stati individuati e sequenziati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, altri 16 casi di Covid riconducibili alla variante "Delta". Come riportato dall'Ansa, si tratta di persone residenti in provincia di Teramo e di Chieti. I campioni sequenziati sono 35 in tutti, 19 dei quali ancora legati alla variante "Alfa" (ex inglese).

La prevalenza della variante Delta, nell'ultima sessione di sequenziamento, sale così al 46% e gli ultimi casi riconducibili a questa variante erano stati sequenziati ieri nel laboratorio di Genetica Molecolare - Test Covid19 dell'università D'Annunzio di Chieti, riferibili a due persone finite in ospedale ma poi dimesse in quanto le loro condizioni non destano preoccupazioni.