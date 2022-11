I vecchi palazzi della Regione saranno venduti, ma i 6 milioni che ne deriveranno andranno alla provincia aquilana

I due vecchi palazzi della Regione e cioè quello di viale Bovio e quello di via Raffallo saranno venduti con una procedura di evidenza pubblica, ma il ricavato che ne deriverà e che si calcola in circa 6 milioni di euro, “andrà a finanziare interventi infrastrutturali nel territorio della provincia di Pescara”.

A denunciarlo è il consigliere regionale del Partito democratico Antonio Blasioli che spiega come questo sarebbe quanto emergerebbe dalla lettura dell'assestamento di bilancio arrivato nell'omonima commissione. L'ennesima polemica sul destino delle due infrastrutture che si aggiunge a quella della sede unica che sarà realizzata nell'area di risulta contro cui le opposizioni si sono sin da subito scagliate con alcuni che chiedevano invece di riqualificare proprio gli immobili che ora saranno venduti. Una vendita che avverrà tramite un bando che però, incalza Blasioli, arriva con “estremo ritardo” dall'attuale giunta. Il dito lo punta verso il presidente della regione Marco Marsilio e l'assessore al patrimonio e senatore Giudo Liris che hanno aspettato “inutilmente” quattro anni per prendere la decisione ottenendo “come unico risultato – chiosa -quello di rendere sempre meno attrattivi i due immobili di proprietà regionale, divenuti ormai ricettacolo di rifiuti, sporcizia e degrado”.

La cosa più grave, prosegue il consigliere regionale, è però nella destinazione che sarà data al ricavato della vendita. Soldi che finiranno nelle casse aquilane secondo quanto riferisce. “Un bel paradosso per la città di Pescara che si vedrà privata di due immobili pubblici senza poter nemmeno usufruire dei proventi dell’alienazione . Conclusione a cui la maggioranza è giunta in maniera compatta, senza incontrare, come sarebbe stato naturale, le obiezioni dei consiglieri di centrodestra pescaresi e cioè Vincenzo D’Incecco (capogruppo Lega), Guerino Testa (capogruppo FdI e deputato), Lorenzo Sospiri (presidente del consiglio regionale), Nicoletta Verì (assessore regionale alla sanità della Lega) e Luca De Renzis (consigliere regionale della Lega)”:

Dal centrosinistra, fa quindi sapere Blasioli, arriverà un emendamento “per abrogare questa assurdità chiedendo che tutto il consiglio lo voti. Inoltre, mentre la Giunta Marsilio tira dritto sulla realizzazione della sede unica regionale all’interno dell’area di risulta, localizzazione che noi contestiamo profondamente , abbiamo appreso come la maggioranza non abbia nemmeno stanziato i fondi necessari alla progettazione, poiché la cifra precedentemente individuata cioè 2 milioni, in ogni caso insufficiente, risulta destinata, come confermato pubblicamente dall’assessore Liris, alla totalità degli immobili regionali”.