A Caramanico Terme torna definitivamente il servizio 118 Abruzzo Soccorso

Torna definitivamente a Caramanico Terme il servizio 118 Abruzzo Soccorso.

Da qualche giorno infatti il servizio 118 H12 è tornato ad avere la sua sede nel centro in provincia di Pescara, nei nuovi locali in via Martiri Caramanichesi.

«Dopo tanta fatica per trovare una sede idonea che rispetti tutti i requisiti di legge previsti, finalmente è stata allestita la nuova postazione operativa già da 4 giorni», si legge in un post condiviso dalla pagina Facebook ufficiale del Comune.

«Non appena sarà possibile verrà inaugurata pubblicamente alla presenza delle autorità», fa sapere il sindaco Luigi De Acetis, «per il momento un vivo ringraziamento ai direttori del 118 e del servizio tecnico della Asl di Pescara che si sonno prodigati per arrivare a questa conclusione, lottando contro tanta burocrazia e la mia insistenza».