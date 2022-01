Aperto il secondo hub vaccinale di Pescara: al via le somministrazioni nel polo direzionale De Cecco [FOTO]

Il secondo hub vaccinale anti Covid di Pescara è stato ufficialmente inaugurato oggi 26 gennaio, alla presenza del sindaco Carlo Masci e degli assessori Alfredo Cremonese ed Eugenio Seccia. La struttura è stata allestita nel palazzo Fuksas al piano terra del polo direzionale De Cecco già sede della Fater. L'obiettivo è potenziare ulteriormente la campagna vaccinale in città per il contrasto al contagio da Covid, considerando che l'Abruzzo da due giorni è ufficialmente in zona arancione. Il sindaco ha ricordato che questo impegno era stato preso con tutti i pescaresi dall'amministrazione comunale, individuando la necessità di un secondo hub assieme alla Asl. Le vaccinazioni sono iniziate dalle 15, quando il centro vaccinale è diventato operativo.

Un risultato raggiunto grazie all’impegno del sindaco e degli assessori Eugenio Seccia e Alfredo Cremonese che hanno trovato la piena disponibilità dell’imprenditore Giuseppe Aristide De Cecco, della moglie di questi Silvia Iezzi e della figlia Beatrice De Cecco, per l’utilizzo del piano terra del polo direzionale che fu già sede della Fater. Quattro le linee di somministrazione per ora attive, che passeranno a cinque a breve. vaccinando adulti e over 12 oltre alla fascia pediatrica 5 - 11 anni.

Il centro osserverà i seguenti giorni e orari di apertura: dal lunedì al sabato mattina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ultimo ingresso) e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso). Rimarrà quindi chiuso il sabato pomeriggio e la domenica (sabato 29 gennaio sarà chiuso l’intera giornata). Le prenotazioni per la vaccinazione della fascia adulta della popolazione e per gli over 12 sono aperte sul portale www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. L'assessore Seccia ha aggiunto:

"Abbiamo notato subito durante i primi sopralluoghi che i locali al piano terra del polo direzionale De Cecco, che hanno un’ampiezza di circa mille metri quadrati, si prestavano alla finalità di collocarvi diverse linee di somministrazione, tanto che i tecnici dell’Azienda sanitaria oggi hanno parlato di una potenzialità non inferiore alle 900 dosi erogate al giorno. E’ inoltre un’operazione conclusa a condizioni economicamente vantaggiose per il Comune grazie alla famiglia De Cecco. Invito dunque tutti i pescaresi a vaccinarsi per vincere la battaglia contro un nemico terribile qual è il Covid."

Il palazzo si trova fra via Alessandro Volta e strada comunale Piana, vicino al nuovo tratto in costruzione della strada pendolo. La famiglia De Cecco ha fatto sapere di aver dato la propria disponibilità a fronte della dedizione con cui l’amministrazione ha perseguito l’individuazione di una sede, ma anche per fornire un contributo e un segno di vicinanza alla città e ai pescaresi in questa difficile fase storica.