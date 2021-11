Secondo giorno di sciopero della fame per Liberati (No Green Pass): "Attendiamo risposte, a Pescara arriverà Stefano Puzzer"

Prosegue per il secondo giorno consecutivo lo sciopero della fame e della sete avviato da Nico Liberati, portavoce del movimento "No green pass" abruzzese. La protesta, fa sapere Liberati, andrà avanti ad oltranza contro il green pass e la vaccinazione minorile.

“Attendiamo a breve una risposta del Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo e del Ministro alle disabilità Erika Stefani, ma comunque continuiamo lo sciopero della fame e della sete, con la presenza in piazza Italia ad oltranza: nella conferenza stampa di giovedì 18 novembre in piazza Italia dalle 11 alle 13 saranno dettagliate le ulteriori e nuove forme di protesta. Rimaniamo in attesa proprio tra il palazzo di città e quello del Governo a testimonianza del dissenso, denunciando così il malessere dei minori ed in particolare dei diversamente abili.”

Liberati fa sapere che anche oggi sono sarebbero arrivate testimonianze drammatiche e l'appello si fa sempre più urgente. Inoltre il 24 novembre arriverà a Pescara Stefano Puzzer, accompagnato da altri portuali triestini, che si unirà alla protesta del comitato abruzzese.