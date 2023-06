Si rinnova l'appuntamento con "Camminare per la pace, camminare per la vita" a Santa Terea: 12 chilometri di solidarietà

Una passeggiata di 12 chilometri per scoprire Santa Teresa di Spoltore e fare del bene. Il 15 giugno c'è la seconda edizione di “Camminare per la pace, camminare per la vita”, manifestazione di carattere sociale, ecologica e sportiva non agonistica promossa dall’Associazione artistica e culturale Santa Teresa, che porterà i partecipati alla scoperta della collina, delle valli e del lungofiume della zona con parte della quota di partecipazione che sarà utilizzata per acquistare beni alimentari destinati alle famiglie più bisognose.

“La camminata è una grande occasione per incontrarsi, conoscersi e socializzare mentre si esplora il nostro territorio sotto l’aspetto sociale, naturalistico, storico e paesaggistico - spiega Arnaldo Serraiocco dell’associazione. “Con l’occasione – sottolinea - vogliamo anche pensare a chi ha delle difficoltà, destinando una quota dei ricavi all’acquisto di beni di prima necessità da destinare a queste persone tramite la parrocchia”. Serraiocco ringrazia quindi l'amministrazione, il parroco e tutti i componenti dell'associazione per il contributo dato perché si potesse tenere anche quest'anno l'evento.

Un ringraziamento contraccambiato anche dal sindaco Chiara Trilli e l'assessore comunale Nada Di Giandomenico. Trulli sottolinea come proprio le iniziative dell'associazione stanno valorizzando il territorio, il paesaggio e le tradizioni “stimolando iniziative tese alla ricerca del benessere e della salute per i cittadini, ma anche di promozione turistica: camminare è un modo per conoscere e apprezzare ancora meglio tutto il nostro territorio e le sue ricchezza paesaggistiche, accrescendo la sensibilità e il rispetto per l’ambiente che ci circonda”.

Un evento quello del 15 giugno che “rafforza i legami tra cittadini ed eleva la qualità della vita attraverso comportamenti sani e buone pratiche – aggiunge Di Giandomenico -. Camminare attraverso gli antichi percorsi di Spoltore e Santa Teresa ci permetterà di conoscere meglio le nostre ricchezze paesaggistiche, scoprire antichi sentieri, immergersi nella natura. Un ulteriore motivo di plauso e apprezzamento per questa seconda edizione è l’elemento della solidarietà, per cui una quota delle iscrizioni sarà devoluta in beneficenza”.