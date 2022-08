Spaccio nelle scuole, 27mila euro per contrastarlo: fondi anche per Spoltore

Ventisette mila euro per contrastare lo spaccio nelle scuole con il finanziamento destinato ai comuni di Spoltore e San Giovanni Teatino. La notizia era stata data qualche giorno fa dal coordinatore regionale della Lega Luigi D'Eramo, ma a commentarla oggi è la portavoce della Lega Sabrina Bocchino che specifica come gli stessi siano destinati ad entrambe le città.

"La Lega – dichiara Bocchino - fa della sicurezza uno dei pilastri fondamentali del proprio mandato” e il nuovo stanziamento, aggiunge ribadendo quanto affermato da D'Eramo, conferma “la serietà e l'efficienza del partito al governo”. Un impegno quello per la sicurezza, continua la consigliera regionale, che ha spinto nei mesi scorsi il Carroccio a chiedere “la disponibilità dei taser per le forze dell’ordine abruzzesi" e "un numero maggiore di uomini a tutela dei cittadini. Ora salutiamo con gioia l’arrivo di finanziamenti per la lotta allo spaccio di sostanze.

Fondi che fanno il paio – ricorda la Bocchino - con quelli messi a disposizione nei giorni scorsi nei quali è stato possibile assicurare per il biennio 2022-2023 risorse per il fondo sicurezza urbana e per il fondo unico giustizia, che, per le spiagge della provincia di Teramo ha significato finanziamenti per 175 mila euro”. Che ci sia bisogno di investire sul tema, infine, lo dimostrano per la portavoce della Lega anche i recenti episodi di cronaca, non ultimo l'omicidio e il tentato omicidio consumatisi nella sera del 1 agosto sulla strada parco di Pescara. “Auspichiamo nuovi interventi in questa direzione perché la sicurezza dei cittadini è uno dei pilastri della civiltà di un Paese”, conclude Bocchino.