Scuole, attività didattica sospesa a Scafa a causa dei contagi da Covid-19

Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di Scafa da oggi, lunedì 20, a giovedì 23 dicembre.

Questa la decisione del sindaco Maurizio Giancola che ha firmato un'ordinanza ieri dopo la comunicazione ufficiale da parte della Asl di Pescara riguardo agli esiti dei tamponi effettuati.

Il dirigente scolastico ha comunicato verbalmente al primo cittadino che alcuni alunni della scuola primaria e secondaria sono risultati positivi al Covid-19.

Dopo l'indicazione dell'azienda sanitaria locale, secondo cui è necessario adottare immediati provvedimenti per limitare la diffusione dei casi e considerato che sono interessati i “contatti stretti” degli alunni, ovvero tutti i compagni di classe, il personale scolastico docente e non docente che è venuto a contatto con gli stessi, e i bimbi che utilizzano alcuni degli scuolabus comunali, il sindaco ha deciso di disporre la sospensione delle attività didattiche, in attesa dell’esito dei tamponi sugli altri alunni e il personale che verrà indicato e contattato dalla Asl.

L'ordinanza dispone «la sospensione delle attività didattiche della scuola dell’Infanzia sita in contrada Decontra e della scuola primaria e secondaria del plesso scolastico di corso Primo Maggio dalla data del 20 dicembre 2021 e sino al 23 dicembre 2021 (giorno di sospensione dell’attività didattica per le festività natalizie) in attesa degli esiti dei tamponi sugli altri alunni e il personale che verrà indicato dalla Asl».